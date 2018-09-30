В Горловке четверо детей подорвались на мине

Трое детей погибли, еще один тяжело ранен в результате подрыва на противопехотной мине на окраине города Горловка, заявил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности «главы администрации» Горловки Иван Приходько.

«В 13.15, по информации от МЧС, в посадке (лесополоса — Ред.) возле нулевого блокпоста был взрыв МОН (противопехотная мина — Ред.), трое детей погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу», — говорится в сообщении.