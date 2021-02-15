В Горловке подорвали командира батальона боевиков

В городе Горловка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в результате детонации взрывного устройства пострадал командир батальона так называемой Народной милиции. Об этом со ссылкой на Управление народной милиции сообщило «Донецкое агентство новостей».

«Около 8:00 в Горловке сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился командир 1-го батальона. Можно сказать, что это теракт», — сказали в управлении.

Там добавили, что пострадавший получил осколочные ранения. После происшествия его передали медикам.