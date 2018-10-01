Две Кореи начали разминирование демилитаризованной зоны

Республика Корея и КНДР начали разминирование ряда районов разделяющей две страны демилитаризованной зоны в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе последнего саммита их лидеров. Об этом сообщило в понедельник южнокорейское министерство национальной обороны.
Согласно его данным, соответствующие работы стартовали в Объединенной зоне безопасности в районе пункта Пханмунджом, а также в уезде Чхорвон провинции Канвондо, где после завершения разминирования стороны начнут поиски останков солдат, погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов.
Представитель минобороны отметил, что в этом районе, ставшем местом интенсивных боев, находятся останки не менее 500 человек. Раскопки начнутся 1 апреля 2019 года и завершатся 31 октября.
В ходе саммита 27 апреля этого года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию, в которой договорились положить конец враждебным действиям в отношениях двух стран.
Во время визита Мун Чжэ Ина в Пхеньян 18-20 сентября министры обороны Севера и Юга подписали документ, направленный на снижение напряженности и избежание столкновений между военными двух стран в районе межкорейской границы. В Сеуле позднее охарактеризовали это соглашение как де-факто «пакт о ненападении».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016