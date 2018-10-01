Две Кореи начали разминирование демилитаризованной зоны

Республика Корея и КНДР начали разминирование ряда районов разделяющей две страны демилитаризованной зоны в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе последнего саммита их лидеров. Об этом сообщило в понедельник южнокорейское министерство национальной обороны.

Согласно его данным, соответствующие работы стартовали в Объединенной зоне безопасности в районе пункта Пханмунджом, а также в уезде Чхорвон провинции Канвондо, где после завершения разминирования стороны начнут поиски останков солдат, погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов.

Представитель минобороны отметил, что в этом районе, ставшем местом интенсивных боев, находятся останки не менее 500 человек. Раскопки начнутся 1 апреля 2019 года и завершатся 31 октября.

В ходе саммита 27 апреля этого года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию, в которой договорились положить конец враждебным действиям в отношениях двух стран.

Во время визита Мун Чжэ Ина в Пхеньян 18-20 сентября министры обороны Севера и Юга подписали документ, направленный на снижение напряженности и избежание столкновений между военными двух стран в районе межкорейской границы. В Сеуле позднее охарактеризовали это соглашение как де-факто «пакт о ненападении».