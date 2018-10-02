Большинство граждан Южной Кореи выступают за объединение с КНДР

Шесть из десяти граждан Республики Корея считают объединение Юга и Севера необходимым. Таковы данные опроса общественного мнения, которые опубликовал во вторник Центр по вопросам воссоединения и мира при Сеульском государственном университете.
Утвердительный ответ дали 59,8% респондентов: это самая высокая отметка с 2007 года, когда прошел второй в истории межкорейский саммит. В качестве основных доводов в пользу воссоединения 45,1% опрошенных указали единство корейского народа, 31,4% - необходимость устранить угрозу войны, 12,9% - превращение единой Кореи в развитую страну.
Против объединения выступили 34,6% респондентов. По их мнению, это может привести к большим экономическим затратам, а также возникновению социальных проблем.
Между тем, более половины респондентов считают, что воссоединение окажется полезным для всего южнокорейского общества. При этом 64,4% респондентов высказали удовлетворение северокорейской политикой правительства Республики Корея. В 2018 году состоялись уже три межкорейских саммита, ожидается, что в декабре лидер КНДР Ким Чен Ын впервые в истории посетит Сеул.
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