Король Саудовской Аравии не смог бы продержаться без США и двух недель, - Трамп

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд не смог бы продержаться без военной помощи, которую ему оказывают США, и двух недель. С таким утверждением выступил во вторник президент США Дональд Трамп перед своими сторонниками в штате Миссисипи.

В своем выступлении, которое транслировали местные новостные телекомпании, он в очередной раз заявил о необходимости остальных стран возмещать затраты на присутствие американских военнослужащих на их территории, среди прочих упомянул и Саудовскую Аравию.

«Саудовская Аравия богата, разве нет? Мне нравится король Сальман, но я сказал ему: «Король, мы защищаем вас, вы могли бы и не быть там где сейчас находитесь и две недели без нас, вы должны платить за присутствие американских Вооруженных сил», — подчеркнул Трамп.