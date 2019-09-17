Трамп пока не определился с ответом на атаки в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни определится с ответом на атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, Вашингтон защитит свои интересы и союзников в регионе. Об этом заявил во вторник вице-президент США Майк Пенс, выступая The Heritage Foundation.

«В ответ на провокационные атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, я обещаю вам, мы готовы. Как сказал президент США, мы не хотим ни с кем войны, но США подготовлены, — цитирует его ТАСС. — Мы готовы защитить наши интересы и союзников в регионе. Иран, вероятно, стоит за этими атаками».

Вашингтон готов «защитить свои интересы, атаки на союзников и угрозы мировым поставкам энергоресурсов провалятся», добавил вице-президент. «Мы изучаем все доказательства, консультируемся с союзниками, — заявил Пенс. — США сохранят свое энергетическое доминирование и предпримут все необходимые действия, чтобы защитить страну, войска и союзников в Персидском заливе. Президент в ближайшие дни определится с ответом».

Он также сообщил, что уже во вторник в Саудовскую Аравию с визитом направится глава Госдепартамента США, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с саудовской стороной.

«Наше разведывательное сообщество изучает данные. Госсекретарь США Майкл Помпео отправится сегодня в Саудовскую Аравию для обсуждения нашего ответа, — продолжил Пенс. — Если Иран совершил эти атаки, то это будет серьезной, опасной эскалацией».

Вице-президент утверждал, что Тегеран является «ведущим спонсором терроризма в мире и величайшей угрозой миру и стабильности в регионе». «Поэтому США вышли из ядерной сделки и реализовывают политику максимального давления на Иран. Эта кампания работает, — отметил он. — Если Иран предпринял эти атаки, чтобы надавить на президента США, то у него ничего не получится».