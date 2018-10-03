Россия готовит план отказа от доллара

Правительство России готовит свой проект по дедолларизации экономики страны. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений. В обсуждении участвуют ЦБ, ВТБ и другие крупнейшие российские банки, а также экспортеры, уточняют собеседники.
О каких-либо ограничительных или запретительных мерах речи в разрабатываемом правительством проекте не идет, уточняет один из собеседников. Он уверяет, что «запрета расчетов в долларах не будет». По его словам, основной упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах.
Главная цель, которую преследует правительство РФ, — перевести расчеты с крупнейшими торговыми партнерами России — Китаем и ЕС — в юани и евро, со странами ЕАЭС — в рубли, объясняют собеседники. Для выполнения этой задачи потребуется создать удобные механизмы, которые позволят бизнесу без лишних потерь осуществлять расчеты в любых валютах, поясняют источники. Среди таких механизмов они называют создание на уровне центральных банков инструментов, которые дадут доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость закупать ее на валютных рынках.
Один из источников The Bell поясняет, что дедолларизацию в правительстве РФ обсуждают с тех пор, как президент США Дональд Трамп в августе прошлого года подписал закон о санкциях (CAATSA).
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