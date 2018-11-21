Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть снижаются, и поблагодарил за это Саудовскую Аравию.
«Цены на нефть снижаются. Отлично! Какое большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! 54 доллара, а было 82 доллара», — написал Трамп в Twitter.
«Спасибо Саудовской Аравии, но давайте опускаться ниже», — добавил он.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее заявлял, что временное увеличение объема нефтедобычи связано с повышенным спросом со стороны нефтеперерабатывающих заводов.
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