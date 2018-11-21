Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть снижаются, и поблагодарил за это Саудовскую Аравию.

«Цены на нефть снижаются. Отлично! Какое большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! 54 доллара, а было 82 доллара», — написал Трамп в Twitter.

«Спасибо Саудовской Аравии, но давайте опускаться ниже», — добавил он.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее заявлял, что временное увеличение объема нефтедобычи связано с повышенным спросом со стороны нефтеперерабатывающих заводов.