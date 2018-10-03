Бывший российский вице-премьер стал президентом ФИДЕ

Бывший вице-премьер РФ, член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович победил на выборах президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Об этом сообщают российские СМИ.

Его соперником на выборах был вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.

Участвовать в выборах президента ФИДЕ должен был также британский гроссмейстер Найджел Шорт, однако прямо перед началом голосования в Батуми он объявил о решении снять свою кандидатуру в пользу Аркадия Дворковича.

На выборах президента ФИДЕ голосуют представители шахматных федераций 185 стран, каждая из которых распоряжается одним голосом в поддержку того или иного кандидата. Еще четыре страны, состоящие в международной федерации (Антигуа и Барбуда, Гаити, Болгария и Сербия), права голоса не имеют.

Макропулос и Дворкович перед выборами обменялись взаимными обвиненеями. Дворкович обратился с жалобой в антикоррупционный комитет ФИДЕ, обвинив Макропулоса в коррупции из-за отсутствия в списках арбитров шахматной Олимпиады судей из США и России.

Макропулос, в свою очередь, обвинял Дворковича в давлении на представителей шахматных федераций других стран и нечестной конкуренции.

Выборы главы Международной шахматной федерации состоялись во время многодневного конгресса ФИДЕ, который проходит в Батуми с 27 сентября по 5 октября, одновременно с 43-ей шахматной Олимпиадой. Награждать победителей этого состязания будет уже новый президент.