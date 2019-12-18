Международная платежная система LEO станет генеральным партнёром Федерации шахмат Украины в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба платежной системы. Соответствующий меморандум о сотрудничестве будет официально подписан до конца года.
МПС «LEO» будет обеспечивать материальную поддержку турниров Федерации шахмат (в частности, формирование призовых фондов соревнований), а также оказывать необходимую помощь в сферах IT и медиа спортивной организации.
«Украина имеет сильную шахматную школу и большой потенциал для роста. И один из главных стимулов любого развития — наличие достаточных ресурсов. Шахматы как интеллектуальный спорт максимально вписываются в систему ценностей нашей компании. Поэтому мы очень рады возможности поддержать один из самых узнаваемых видов спорта, который заслуживает большего внимания», — заявила Алена Дегрик Шевцова, директор ООО «ФК Леогейминг Пей», платёжной организации международной платежной системы LEO.
«В следующем году перед Федерацией шахмат Украины стоят непростые задачи — по развитию детско-юношеских шахмат и сохранению ведущих позиций в спорте высших достижений. Отдельно следует отметить проведение в Киеве чемпионата Европы среди женщин по таким дисциплинам, как рапид и блиц. Учитывая это, мы искренне приветствуем появление такого авторитетного спонсора и надеемся на плодотворное сотрудничество в 2020 году», — прокомментировал исполнительный директор ФШУ Юрий Гнип.
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