Войти
Пенсии автоматически проиндексируют в марте 2019 года
официально
Пенсии автоматически проиндексируют в марте 2019 года
Глава МИД Венгрии обвинил Порошенко в притеснении венгров
дружба народов
Глава МИД Венгрии обвинил Порошенко в притеснении венгров

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

Ученые выяснили, что кошки не годятся для борьбы с крысами

593
Ученые выяснили, что кошки не годятся для борьбы с крысами

Наблюдения за одичавшими кошками показали, что «мурки» крайне плохо охотятся на крыс и в принципе не могут одержать победу в войне с этими грызунами. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

«Как и все остальные жертвы, крысы переоценивают шансы на то, что они станут обедом хищника. Когда рядом с ними появляются кошки, они меняют свое поведение и стараются проводить больше времени в норах и в других укромных уголках. Люди реже видят крыс и думают, что кошки съели их, хотя на самом деле они просто прячутся», — рассказывает Майкл Парсонс (Michael Parson) из университета Фордхэма в Нью-Йорке (США).

Как отмечают ученые, сегодня на Земле, помимо людей, доминируют и те животные, которых человек приручил за время своей эволюции — кошки, собаки, домашний скот и птицы. По текущим оценкам, только в США проживает около 163 миллионов домашних кошек и собак, а также примерно 60 миллионов одичавших «мурок», сбежавших или брошенных хозяевами.

В последние годы экологи и биологи начали активно интересоваться тем, как эта многомиллионная армия домашних питомцев влияет на те экосистемы, рядом с которыми или внутри которых они живут.

К примеру, шесть лет назад экологи заметили, что американские кошки стали главными врагами птиц, живущими рядом с городами, а четыре года назад они подсчитали число их жертв и выяснили, что одичавшие кошки каждый год убивают около четырех миллиардов диких птиц и 20 миллиардов мелких млекопитающих.

Подобные открытия, как отмечает Парсонс, заставили его задуматься об одной очевидной проблеме — если одичавшие кошки действительно уничтожают огромное число животных, почему количество крыс и мышей в городах фактически не уменьшилось за последние несколько десятилетий?

Собрав группу из нескольких единомышленников, Парсонс попытался выяснить, почему это так, поймав несколько десятков крыс из одной крупной колонии этих грызунов, живших в центре переработки мусора в одном из уголков Бруклина.

Они вшили им под кожу чип, позволявший следить за положением животного и его перемещениям по городу, и начали наблюдать за их поведением в присутствии людей и диких кошек, периодически проникавших в центр в поисках еды. Помимо чипов, ученые установили на свалке несколько сотен камер, позволявших им следить за кошками и тем, как на них реагировали крысы.

Как оказалось, «мурки» фактически всегда игнорировали крыс и не пытались охотиться на них, если у них были альтернативные источники пищи. В общей сложности, за три месяца наблюдений Парсонс и его коллеги зафиксировали всего два десятка попыток выследить крысу и лишь три попытки поймать ее, одна из которых закончилась неудачей.

Поражение кошек в войне с крысами, как отмечают ученые, было связано не только с их нежеланием охотиться на столь крупную и опасную добычу, но и с изменениями в поведении грызунов. Как правило, четвероногие жители свалки никак не реагировали на появление человека рядом с их гнездами, тогда как запах кошек заставлял их проводить больше времени в убежищах и меньше двигаться на открытых участках местности.

Читайте также: «Мотылек»: в прокат выходит сказка о свободном человеке

По словам Парсонса, все это не только объясняет, почему численность крыс не сильно изменилась после появления большого числа одичавших кошек на улицах городов, но и говорит о том, что кошек нельзя использовать для защиты городов от нашествий этих грызунов.

исследование, кошка, крыса
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 27 сентября 2018
Среда, 26 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Когда говорят о приватизации, они нам врут

Нам врут. Нам открыто и беззастенчиво врут. Все аргументы, что касаются вопроса приватизации, являются манипуляцией и враньем. Врут про приватизацию в развитых странах. Когда показывают картинки, что в развитых странах осталось не больше десятка госкомпаний. Врут, не показывая реальную картину. Не показывают Сингапур, где госкомпании контролируют по разным оценкам от 30% до 50% ВВП. Врут, что в частных руках они станут лучше.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Лебедь – Витренко – Мураев или Ледоколы раскола

Политические технологи похожи на военных стратегов: каждый из них мечтает воспроизвести на практике некую блестящую операцию, вошедшую в историю. Так выдающийся прусско-германский стратег Альфред фон Шлиффен в своем эпохальном труде «Канны» показал, как на протяжении столетий полководцы пытались воспроизвести на поле боя разгром римского войска карфагенскими наемниками под Каннами путем окружения меньшими, но более маневренными силами превосходящих по численности, но уступающих в подвижности противников. У политтехнологов постсоветского пространства аналогом военных Канн является электоральная победа Бориса Ельцина в 1996 году и ее «младшая сестра» – успех Леонида Кучмы в 1999-м.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Дешевая рабочая сила это путь в никуда

Наблюдая за массовым оттоком рабочей силы, можно уже смело утверждать, что дешевая рабочая сила это путь в никуда. Это не наше конкурентное преимущество. Это огромный недостаток страны в борьбе за трудовые ресурсы. И видно, что по этой причине, мы эту борьбу проигрываем. И проблема исходит не только от Польши. Опасность идёт от более развитых стран, как Германия.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016