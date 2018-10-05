НАБУ поймала сотрудника Генпрокуратуры на взятке в $15 тысяч

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров САП и при содействии Генинспекции Генпрокуратуры разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере $15тыс. прокурора Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры.

«Как установило следствие, чиновник ГПУ, старший прокурор группы прокуроров в одном из уголовных производств, требовал $20тыс. за заключение соглашения о признании вины с двумя лицами, подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 УК Украины, на условиях назначения наказания и освобождения от его отбывания с испытанием. В случае отказа от „предложения“ старший группы прокуроров угрожал подозреваемым наказание в виде лишения свободы на срок 11-12 лет», — сообщает пресс-служба НАБУ.

По условиям «сделки», $20тыс. старшему группы прокуроров должны быть оплачены двумя траншами. Первый — $15тыс. — как задаток, остальные $5 тыс. — перед направлением в суд соглашения.

«Сотрудник Генпрокуратуры разоблачен „на горячем“. Во время обысков детективы НАБУ обнаружили предмет неправомерной выгоды в размере $15 тыс.», — говорится в информации.