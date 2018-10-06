Бывшего главу Евротоннеля на камеру столкнули под поезд

Экс-руководитель Евротоннеля, соединяющего континентальную Европу с Великобританией под проливом Ла-Манш, едва не стал жертвой безумца в лондонском метро, сообщает британская транспортная полиция.

Согласно местным законам, обнародование видео стало возможно после рассмотрения дела судом, что и произошло в минувшую пятницу, 5 октября. Затем правоохранители опубликовали кадры с камер наблюдения, установленных в подземке.

Как сообщает пресс-служба полиции, 27 апреля этого года злоумышленник дважды попытался столкнуть 23-летнего мужчину с платформы станции Tottenham Court Road. Попытка оказалась неудачной и нападавший скрылся.

После этого он атаковал 91-летнего пассажира на станции Marble Arch. К несчастью, пожилой мужчина не сумел ничего противопоставить действиям агрессора и упал на пути. Пострадавший, а им оказался сэр Роберт Мальпас, получил множественные переломы костей таза и травму головы.

Бывший руководитель Евротоннеля был спасен при активном участии очевидцев, некоторые из которых обратили внимание на преступника и способствовали его задержанию и передаче прибывшим стражам порядка.

Суд присяжных признал 46-летнего Пола Кроссли виновным в совершении двух покушений на убийство. Приговор будет оглашен несколько позже.

По данным СМИ, в возрасте 17 лет у Кроссли была диагностирована параноидная шизофрения.

«Я знаю, что был не прав. Я просто не выспался прошлой ночью», — цитируют они обвиняемого.