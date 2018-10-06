В Киеве прошла немногочисленная акция за свободное владение оружием

Около 500 человек в Киеве вышли на акцию за свободное владение огнестрельным оружием. Как сообщает Громадське, участники акции прошли от парка Шевченко мимо главного управления СБУ до Майдану Незалежності.

Митингующие скандировали лозунги: «Свободные люди имеют оружие» и «Самозащита!». Впереди колонны шла девушка, которая играла на волынке, а также два человека с барабанами.

Колонну сопровождали несколько десятков полицейских.