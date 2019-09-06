Зеленский отклонил петицию о легализации оружия в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение о легализации оружия с целью самозащиты. Соответствующий ответ на петицию, собравшую более 25 тыс. подписей, был опубликован на сайте главы государства.
Авторами обращения к Зеленскому стали члены «Украинской ассоциации владельцев оружия». Они напомнили, что просьба о смягчении правил оборота оружия направлялась еще Петру Порошенко в 2015 году, однако экс-президент страны ее «фактически проигнорировал». По мнению авторов петиции, упрощение правил оборота гражданского оружия «приведет к уменьшению уровня преступности, существенному повышению уровня общественной безопасности и обороноспособности страны».
Зеленский, однако, с этими доводами не согласился.
«Несмотря на определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность — человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана», — говорится в тексте ответа на петицию.
В то же время Зеленский отметил, что длительное проведение Россией военной агрессивной политики в отношении Украины, а также незаконный оборот большого количества оружия в связи с проведением боевых действий на востоке страны являются причиной для комплексного и профессионального изучения ситуации для принятия дальнейших решений.
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