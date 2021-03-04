Рада провалила легализацию оружия

Верховная рада провалила законы об обороте оружия в Украине.

Рекомендованный профильным комитетом законопроект № 4335 набрал 88 голосов при необходимых 226. Альтернативный проект акта № 4335-1 также не набрал необходимого количества голосов (его поддержали 74 парламентария).

Народные депутаты также не поддержали решение отправить законопроекты на доработку.

Перед этим в Министерстве внутренних дел выступили категорически против любого послабления режима оборота короткоствольного оружия.