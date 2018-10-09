Грицак заявил о попытках РФ консолидировать пророссийский электорат в Украине

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отмечает, что накануне предстоящих выборов президента в Украине Кремль провоцирует противоречия среди патриотично настроенной части украинского политикума и попытается привести к власти в пророссийскую политическую силу, сообщается на сайте спецслужбы.

«Россия одновременно пытается консолидировать пророссийский электорат вокруг единого кандидата для приведения к власти в Украине пророссийской политсилы, изменения государственного устройства и прекращения международной поддержки нашей страны», — сказал Грицак, выступая на конференции по безопасности в рамках Украинской недели в Лондоне.

Среди инструментария разведывательно-подрывной деятельности Кремля глава СБУ также выделил проведения информационных операций, прямые акции влияния, политические убийства, теракты, кибертерроризм, деятельность частных военных кампаний по всему миру.

«Украина — полигон, где РФ испытывает орудия и тактику гибридной агрессии, которые затем применяет для дестабилизации ситуации в США и странах ЕС», — заявил он.

Глава СБУ считает, что цивилизованный мир должен создать единый фронт для противодействия российской гибридной агрессии. «Нам нужны правовые механизмы, которые одинаково эффективно блокировали бы распространение российской лжи и в Великобритании, и в Германии, и в Украине», — сказал Грицак.