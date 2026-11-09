Шмигаль: Загальна вартість контрактів Фонду підтримки енергетики України вже перевищила 1,32 млрд євро

Фонд підтримки енергетики України у жовтні уклав 90 контрактів на постачання енергетичного обладнання на суму майже 200 млн євро — це найвищий місячний показник за весь час його роботи.
Про це перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
Шмигаль під час розмови з директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артуром Лорковським подякував за роботу фонду.
"У 2026 році він суттєво наростив темпи роботи та допомагає енергетичним компаніям швидше відновлювати інфраструктуру після російських атак”, - зауважив віцепрем’єр.
Від початку року фонд уклав 660 контрактів на 515 млн євро. Загальна вартість контрактів фонду від початку його роботи вже перевищила 1,32 млрд євро.
Це силові трансформатори, обладнання для підстанцій, техніка та інші критично необхідні елементи, які допомагають відновлювати електро-, тепло- та газопостачання в громадах.
Сторони скоординували дії щодо пріоритезації потреб та замовлення наступних важливих елементів для посилення стійкості української енергосистеми.
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