Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Le Monde: AfD планує організувати зустріч для обговорення врегулювання війни в Україні без України

131

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) хоче організувати зустріч представників Німеччини, США та Росії для обговорення врегулювання війни, однак без участі України. Провести саміт хочуть навесні 2027 року в Абу-Дабі.

Про це пише Le Monde.

Як заявив заступник голови фракції AfD у Бундестазі Маркус Фронмайєр, який також входить до комітету з питань закордонних справ німецького парламенту, партія хоче організувати зустріч за участі Німеччини, США та Росії.

В AfD стверджують, що мають налагоджені контакти з представниками обох країн. Зокрема, депутати заявили про зв'язки з Державним департаментом США та радниками президента Дональда Трампа.

Також у партії запевняють, що спілкуються з представниками російського МЗС, адміністрації президента РФ та відповідних розвідувальних служб.

Водночас AfD посідає перше місце в загальнонаціональних опитуваннях щодо електоральних намірів у Німеччині.

За даними Le Monde, підтримка партії становить 27–30%. Для порівняння, коаліція ХДС-ХСС федерального канцлера Фрідріха Мерца має 18–23%.

переговори, AfD
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 9 ноября 2026
Воскресенье, 8 ноября 2026
Суббота, 7 ноября 2026
Пятница, 6 ноября 2026
Четверг, 5 ноября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Остапенко: Недостатньо запропонувати ветерану вакансію - необхідно створити умови, за яких він зможе працювати

Українські ветерани можуть допомогти подолати кадровий дефіцит, однак для їхнього повернення до цивільного трудового життя необхідно розвивати професійне перенавчання, адаптувати робочі місця та забезпечувати практичну дію державних програм підтримки.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023