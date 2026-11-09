Став відомим склад української делегації на перемовинах в Абу-Дабі

Команда президента Володимира Зеленського вже визначила повний склад української делегації на перемовинах в Абу-Дабі.
Про це повідомив поінформований співрозмовник РБК-Україна.
За словами джерела, склад української делегації виглядає наступним чином:
Також вказано, що буде брати участь і аналітик із команди Служби зовнішньої розвідки.
"Президент також визначив, що Гнатов продовжить займатись військовим напрямком у перемовинах. Цього разу його не буде на перемовинах, але по цьому напрямку є Скібіцький, він далі працюватиме з Гнатовим", - розповіло джерело.
Ба більше, за його словами, в Абу-Дабі будуть і різні представники Європи - з ними заплановані окремі переговорні формати.
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