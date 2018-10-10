Дуда считает, что ЕС не должен закрывать двери перед Украиной

ЕС должен оставить возможность для присоединения к блоку Украины и Грузии, поскольку они будут иметь такое право, когда выполнят условия необходимые для вступления. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет PAP.

По его словам, с самого начала членства в ЕС Польша участвовала в мероприятиях, направленных на приближение своих восточных соседей к Союзу и Западу, в частности Украины, Грузии и Западных Балкан.

«Мы всегда говорили, что двери в Европейский Союз должны оставаться открытыми, и мы хотим, чтобы эти страны стали частью ЕС в будущем», — сказал он, отметив, что Грузия и Украина уже давно выражают соответствующие амбиции.

Президент подчеркнул, что эти страны имеют право на членство, если они выполнят условия, установленные в договорах ЕС.

«И мы обязаны предоставить им поддержку, их нельзя оставить за пределами европейского сообщества только потому, что их „сильный“ сосед хочет вершить их судьбу». Предотвращение их выбора противоречит принципу, согласно которому каждое государство имеет равное право на самоопределение ", - сказал президент.

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