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Wizz Air меняет политику провоза ручной клади

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Wizz Air меняет политику провоза ручной клади

Wizz Air с 1 ноября 2018 года изменит политику бесплатного провоза ручной клади, уменьшив габариты вещей, перевозка которых включена в билет. Об этом сообщает avianews.com.

Новая политика предусматривает, что пассажиры, не купившие приоритетную посадку, смогут взять на борт только небольшой предмет с габаритами до 40х30х20см.

В случае, если путешественник возьмет с собой сумку большего размера, ее необходимо будет за деньги сдавать в багаж.

Сейчас пассажир без приоритетной посадки с ручной кладью с размерами до 55х40х23 см должен сдавать ее в багаж, однако плата за это не взимается.

Путешественники, купившие приоритетную посадку, после вступления в силу новых правил, по-прежнему смогут брать в салон самолета один основной предмет с габаритами до 55х40х23 см и дополнительный с размерами до 40х30х20 см.

Одновременно с анонсированием новых правил Wizz Air ввел новую норму платного провоза багажа 10 кг с ценой перевозки от 7 евро.

В качестве компенсации за неудобства пассажирам, которые успели купить билеты до 10 октября на рейсы после 1 ноября и не оплатили услугу приоритетной посадки, Wizz Air бесплатно добавит в бронирования бесплатную перевозку 10 кг багажа. Пассажирам, которые оплатили перевозку багажа по аналогичным бронированиям, бесплатно добавят в билет приоритетную посадку.

Новые правила в Wizz Air анонсировали спустя несколько недель после того, как аналогичные правила ввел другой лоу-кост — Ryanair.

Оба авиаперевозчика аргументировали изменение политики необходимостью уменьшить задержки рейсов, связанные с обработкой ручной клади.

Ранее Wizz Air значительно сократила время бесплатной регистрации для обратных рейсов по билетам, в которых пассажир не оформил услугу выбора места.

Wizz Air
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