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Wizz Air уменьшила время бесплатной регистрации для обратных рейсов

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Wizz Air уменьшила время бесплатной регистрации для обратных рейсов

Авиакомпания Wizz Air значительно сократила время бесплатной регистрации для обратных рейсов по билетам, в которых пассажир не оформил услугу выбора места. Об этом пишет Avianews со ссылкой на обновленную информацию в справочном центре лоукостера.

Если ранее по бронированиям, которые включали перелеты в обе стороны, на обратный рейс путешественник мог пройти онлайн-регистрацию за 15 дней до вылета, то теперь срок открытия регистрации сокращен до 48 часов.

В pr-службе авиакомпании не прокомментировали это нововведение, хотя запрос был отправлен еще 4 октября.

Новые правила означают, что теперь без оплаты выбора места пассажиры не могут пройти регистрацию на обратный рейс и распечатать посадочные талоны дома, если поездка не превышает 15 дней.

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Путешественники, купившие билеты по тарифам с включенным выбором мест или докупившие эту услугу отдельно, по-прежнему могут регистрироваться на рейс за 30 дней до вылета.

Wizz Air
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