Украинцы все активнее несут деньги в банки

За сентябрь объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 1,5% до почти 502 миллиарда гривен. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

"Наиболее активно банки привлекали средства населения. Притоку средств на депозитные счета домохозяйств, среди прочего, способствовало сохранение высоких темпов роста заработной платы", - сообщает НБУ.

Объем депозитов домашних хозяйств в национальной валюте в платежеспособных банках вырос на 2,8% до 258,7 млрд грн, депозиты в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) увеличились на 1,4% – до 8,7 млрд долларов. Объем гривневых депозитов бизнеса в банках остался практически на уровне предыдущего месяца (242,5 млрд грн), тогда как средства в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) выросли на 1% (до 5,3 млрд долларов).

Кредитный портфель банков в национальной валюте в сентябре увеличился на 1,1% до 614,6 млрд грн.

Отмечается, что в сентябре банки активно предоставляли кредиты корпоративному сектору – их объем вырос как в национальной валюте (на 1,1% до 485,7 млрд грн), так и в иностранной (в долларовом эквиваленте они увеличились на 1,3% до 14,7 млрд долларов). За этот же период объем гривневых кредитов населению вырос на 0,9% до 127,4 млрд грн.

Стоимость гривневых кредитов и депозитов для бизнеса возросла, для населения – оставалась почти на уровне предыдущего месяца. Ставки по гривневым кредитам корпоративного сектора повысились на 1,9 п. п. до 19,8% годовых, домашних хозяйств ‒ на 0,3 п. п. до 32,1% годовых.

Повысилась и доходность гривневых депозитов для бизнеса – на 0,6 п. п. до 13% годовых. В то же время стоимость гривневых депозитов населения осталась практически на уровне предыдущего месяца (10,6% годовых).