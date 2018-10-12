Карты «Приватбанка» не будут работать в ночь с субботы на воскресенье

Государственный «Приватбанк» запланировал переход на новую версию систем управления базами данных процессинга, в связи с чем объявил о плановой технологической паузе процессинга в ночь с 13 октября на 14 октября 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как отметили в банке, в рамках процесса миграции на новую версию СУБД все операции с платежными картами банка будут приостановлены с полуночи до 4 утра, а дальнейшая стабилизация работы может продлиться до 8 часов утра воскресенья 14 октября.
«Технологические работы будут проведены в ночное время, когда нагрузка минимальная и большинство клиентов не проводят активных операций. Также аналогичный „тайм-аут“ возьмут банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка», — говорится в сообщении.
«Мы приносим клиентам извинения за возможные неудобства, но эта работа необходима для того, чтобы еще быстрее обрабатывать всё большее количество безналичных платежей клиентов», — отмечает пресс-служба банка.
Отмечается, что обновление программно-технических комплексов процессинга позволит «Приватбанку» улучшить работу процессинга за счет обновления и установки более производительных технологий.
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