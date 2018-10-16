Мустафа Найем предлагает не дотировать агромиллиардеров, а деньги потратить на полицию

В проекте Госбюджета на 2019 год предусмотрены дотации на поддержку агросектора в районе 6 млрд грн. Львиную долю этих дотаций получат не мелкие фермеры, а крупные агрохолдинги — в частности миллиардер Юрий Косюк. Об этом заявил народный депутат Мустафа Найем.

По его словам, в 2017 и 2018 почти половину средств, выделенных на государственную поддержку аграриев, было направлено на развитие компаний «Мироновский хлебопродукт» и «Укрлендфарминг», которые не нуждались и не требуют государственной поддержки.

По его словам, в США средний размер государственной поддержки на одного производителя составляет менее 1 тыс. долл. (порядка 25 тысяч гривен), а в странах Европейского союза — 6,1 тыс. евро (до 200 тысяч гривен). «В Украине эта цифра в 53 три раза больше, чем в ЕС, и примерно в 7 тысяч раз больше, чем в США. В этом году Верховная рада попыталась вмешаться в эту диспропорцию и приняла закон, которым попыталась ограничить дотации „в одни руки“ до 7 млн. долл. США. Но правительство удивительным образом перенаправило средства государственной поддержки на другую бюджетную программу и дотации получили те же две компании», — отмечает Мустафа Найем.

Напомним, согласно открытым данным, в 2017 году МХП сгенерировал $230 млн чистой прибыли. Из них $ 80 млн ушло на выплату дивидендов — и Косюк в свою очередь получил долю в $53 млн. Почти такую же сумму — $ 52,1 млн — холдингу владельца Нашей Рябы в 2017‑м перечислило государство: в качестве дотаций по программе поддержки животноводства.

При этом владелец «Нашей рябы» считает совершенно справедливым, что его компании получили 1,4 млрд грн государственных дотаций. Основной аргумент Косюка — компания уплатила больше налогов — 4,2 млрд грн, и она единственная в списке крупнейших налогоплательщиков страны, поэтому, якобы, заслуживает самые большие дотации.

Однако на самом деле агрохолднинг Косюка получил из бюджета больше, чем заплатил налогов.

«Агрохолдинг действительно перечислил в госбюджет в 2017 году 4,2 млрд грн. Подчеркиваю: именно перечислил, но не оплатил. Перечислил агрохолдинг 4,2 млрд грн, а сколько же он получил из бюджета? Еще больше — около 4,7 млрд грн. Эта сумма состоит из 1,4 млрд грн дотаций и 3,3 млрд грн возмещения НДС при экспорте. Как компания может получить из государственного бюджета больше средств, чем перечислила к нему? Запросто. Структура экспорта „МХП“ построена так, чтобы получать из бюджета возврат НДС дважды: один раз в виде дотации, а потом тот же самый НДС — при экспорте», — отмечает редактор «Экономической правды» Дмитрий Денков.

Мустафа Найем заявил, что внес на рассмотрения бюджетного комитета два предложения. «Первое — ограничить размер бюджетных дотаций на животноводство до 200 млн грн в „одни руки“ — то есть одной группе компаний или компаниям с одним собственником. Второе — уменьшить расходы из госбюджета на бюджетную программу „Государственная поддержка отрасли животноводства“ на сумму 2 млрд. грн. и направить эти средства на на бюджетную программу „Обеспечение деятельности подразделений, учреждений и учреждений Национальной полиции Украины“ в размере 700млн. грн и на погашение государственного долга», — заявил депутат.

Для сравнения, на всю программу повышения энергоэффективности школ, закупку мебели и оборудования, создание национальной образовательной онлайн-платформы в 2018 году выделено 1,4 млрд гривен, на строительство лечебно-диагностического корпуса «Охматдета» — 930 млн грн, а на реконструкцию и расширение Национального института рака — всего 168,6 млн грн.