В Киеве побит температурный рекорд за 100 лет

В Киеве во вторник установлен новый температурный рекорд, сообщает Украинский гидрометцентр.

«Столица Украины побила исторический температурный рекорд. На 15 часов 16 октября 2018 года температура составляла 23°», — говорится в сообщении Укргидрометцентра на странице в Фейсбуке.

До этого самая высокая температура для 16 октября в Киеве была 22,3° в 1916 году.