Нацбанк почти не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 17 октября 2018 года, установил официальный курс гривны на уровне 27,9300 грн за доллар против 27,9282 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,3625 грн против 32,3241 грн накануне.