В РФ больше не верят в Трампа

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что нынешний президент США Дональд Трамп ничего не сделал и вряд ли сделает что-то для улучшения российско-американских отношений.
«Дональду Трампу, насколько мы понимаем, сейчас не очень просто, потому что его атакуют справа и слева», — сказал председатель российского правительства в интервью телекомпании Euronews.
Он считает, что американского лидера, «с одной стороны, подозревают в каких-то симпатиях к нашей стране, хотя, собственно говоря, он ничего с точки зрения радикального улучшения отношений между нашими странами пока не сделал». «И вряд ли способен сделать — именно в силу давления, которое на него оказывается», — полагает Медведев. Он добавил, что на Трампа «с другой стороны, давят по другим направлениям».
При этом российский премьер обратил внимание на то, что Трамп является избранным президентом США. «Мы с уважением относимся к выбору американского народа. Если бы на месте Трампа был другой президент, мы бы с не меньшим уважением относились к нему», — заверил Медведев.
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