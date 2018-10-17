В РФ больше не верят в Трампа

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что нынешний президент США Дональд Трамп ничего не сделал и вряд ли сделает что-то для улучшения российско-американских отношений.

«Дональду Трампу, насколько мы понимаем, сейчас не очень просто, потому что его атакуют справа и слева», — сказал председатель российского правительства в интервью телекомпании Euronews.

Он считает, что американского лидера, «с одной стороны, подозревают в каких-то симпатиях к нашей стране, хотя, собственно говоря, он ничего с точки зрения радикального улучшения отношений между нашими странами пока не сделал». «И вряд ли способен сделать — именно в силу давления, которое на него оказывается», — полагает Медведев. Он добавил, что на Трампа «с другой стороны, давят по другим направлениям».

При этом российский премьер обратил внимание на то, что Трамп является избранным президентом США. «Мы с уважением относимся к выбору американского народа. Если бы на месте Трампа был другой президент, мы бы с не меньшим уважением относились к нему», — заверил Медведев.