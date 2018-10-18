Почти половина американских военных ожидает большой войны в 2019 году

Около половины американских военнослужащих полагают, что их страна в будущем году будет втянута в новую большую войну. Сообщившая об этом газета Military Times отметила, что согласно ее опросу в среде военнослужащих США, доля тех из них, кто ожидает возникновения нового крупного вооруженного конфликта в ближайшее время, резко возросла по сравнению с аналогичными показателями опроса 2017 года.

По данным опроса, проведенного газетой, в настоящее время 46% военнослужащих считают, что ВС страны вынуждены будут участвовать в новой большой войне в 2019 году. В ходе аналогичного исследования в сентябре 2017 года о наличии таких тревожных ожидания на ближайшую перспективу заявили лишь 5% граждан США, находившихся на действительной военной службе. Тогда же 67% военнослужащих назвали маловероятной такую возможность в обозримом будущем. Теперь доля этих «скептиков» сократилась до 50%.

Издание воздерживается от анализа причин столь резкого усиления опасений войны, но отмечает, что оно произошло на фоне неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о повышении боеготовности ВС страны перед лицом возрастающей военной угрозы со стороны враждебных иностранных государств, а также на фоне высказываний руководителей Пентагона о необходимости готовиться к конфликту с «практически равными по силе противниками». В числе таковых участники опроса фактически назвали Россию и Китай. Так, Россию серьезной угрозой для национальной безопасности США определили 71% военнослужащих, Китай — 69%. Годом ранее так считали, соответственно, 53% и 45% американских военных.

Главной же угрозой для национальной безопасности страны военные респонденты назвали терроризм в киберпространстве — 89%, на четвертом и пятом местах, после России и Китая, — исламский терроризм внутри страны — 57% и неисламский внутренний терроризм — 49%.

Всего в этом анонимном опросе, проведенном газетой с 20 сентября по 2 октября, приняли участие 829 американских военнослужащих, 89% из них — мужчины.