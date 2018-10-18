Почти половина американских военных ожидает большой войны в 2019 году

Около половины американских военнослужащих полагают, что их страна в будущем году будет втянута в новую большую войну. Сообщившая об этом газета Military Times отметила, что согласно ее опросу в среде военнослужащих США, доля тех из них, кто ожидает возникновения нового крупного вооруженного конфликта в ближайшее время, резко возросла по сравнению с аналогичными показателями опроса 2017 года.
По данным опроса, проведенного газетой, в настоящее время 46% военнослужащих считают, что ВС страны вынуждены будут участвовать в новой большой войне в 2019 году. В ходе аналогичного исследования в сентябре 2017 года о наличии таких тревожных ожидания на ближайшую перспективу заявили лишь 5% граждан США, находившихся на действительной военной службе. Тогда же 67% военнослужащих назвали маловероятной такую возможность в обозримом будущем. Теперь доля этих «скептиков» сократилась до 50%.
Издание воздерживается от анализа причин столь резкого усиления опасений войны, но отмечает, что оно произошло на фоне неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о повышении боеготовности ВС страны перед лицом возрастающей военной угрозы со стороны враждебных иностранных государств, а также на фоне высказываний руководителей Пентагона о необходимости готовиться к конфликту с «практически равными по силе противниками». В числе таковых участники опроса фактически назвали Россию и Китай. Так, Россию серьезной угрозой для национальной безопасности США определили 71% военнослужащих, Китай — 69%. Годом ранее так считали, соответственно, 53% и 45% американских военных.
Главной же угрозой для национальной безопасности страны военные респонденты назвали терроризм в киберпространстве — 89%, на четвертом и пятом местах, после России и Китая, — исламский терроризм внутри страны — 57% и неисламский внутренний терроризм — 49%.
Всего в этом анонимном опросе, проведенном газетой с 20 сентября по 2 октября, приняли участие 829 американских военнослужащих, 89% из них — мужчины.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016