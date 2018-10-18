В Керчи растет число жертв нападения в колледже

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Число жертв нападения в колледже Керчи увеличилось до 20. Это стало известно после того, как тела погибших были доставлены в городской морг.

Как сообщил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев, всего в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже погибли 20 человек. «Привезли не три человека из техникума, как ожидалось, а четыре», - цитирует его агентство «Интерфакс».

Ранее сообщалось о том, что в результате нападения в Керчи погибли 19 человек.

Также Мельгазиев сообщил, что все погибшие уже опознаны родственниками. По его словам, 15 из них были учащимися, а пятеро - сотрудниками.

Нападение на колледж в Керчи произошло днем 17 октября. По версии следователей, 18-летний студент Владислав Росляков пришел в учебном заведение и начал расстреливать находившихся там людей. В результате произошедшего погибли 19 человек, более 50 пострадали. По факту произошедшего в РФ возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Украинская прокуратура Крыма возбудила дело по статье «терроризм».