Арбитраж в Женеве разрешил украинским компаниям добиваться компенсаций за Крым

Федеральный суд Швейцарии постановил, что международный арбитраж в Женеве имеет право разобрать по существу заявления 12 украинских компаний о возмещении убытков за национализацию их активов в Крыму. Об этом пишет РБК.

Швейцарский суд рассматривал этот вопрос по ходатайству российского правительства, которое возражало против компетенции женевского арбитража в этих спорах.

Компания «Укрнафта» (первый иск) и 11 других украинских предприятий (второй иск), часть которых в прошлом была связана с группой «Приват» Игоря Коломойского, в 2015 году обратились в Постоянную палату Третейского суда в Гааге по поводу национализации их активов (в основном это автозаправочные станции и нефтебазы) в Крыму и Севастополе в результате незаконной аннексии полуострова Россией.

Заявители ссылались на российско-украинское межправительственное соглашение о взаимной защите инвестиций от 1998 года, которое позволяет украинскому инвестору передать спор с Россией в арбитражный суд по регламенту ООН.

Поскольку Россия отказалась признавать спор, Постоянная палата Третейского суда сама назначила арбитров. Этот арбитраж в июне 2017 года вынес промежуточные решения, разрешавшие заслушать требования 12 украинских компаний по существу. Но Россия обжаловала промежуточные решения в швейцарском федеральном суде (по месту арбитража).

Российские адвокаты опирались на формальный аргумент: российско-украинское соглашение защищает инвестиции, осуществленные на территории другой страны; данные инвестиции были осуществлены в период до аннексии Крыма, и, следовательно, не подпадают под защиту. Однако швейцарский суд решил, что соглашение о защите инвестиций должно распространяться и на те инвестиции, которые вследствие изменения границ оказались на территории другого государства на момент экспроприации.

По данным Swissinfo, решение в пользу украинских компаний было принято большинством голосов — четырьмя против одного.

Теперь женевский арбитраж сможет рассмотреть требования истцов о компенсации по существу. «Укрнафта» оценивает свои потери в 50,3 млн долларов, а другие 11 компаний — в 47,4 млн долларов (без учета процентов).

Всего в Постоянной палате Третейского суда в Гааге зарегистрировано восемь исков от полсотни украинских компаний по поводу активов в Крыму.

В мае 2018 года арбитраж вынес первое, прецедентное решение о присуждении компенсации — 159 млн долларов в пользу ООО «Эверест Истейт» и 17 других украинских структур, а также одного физлица — бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета.

В начале сентября апелляционный суд Киева по ходатайству «Эверест Истейт» и остальных истцов об обеспечительных мерах арестовал акции украинских «дочек» российских госбанков — Проминвестбанка (группа Внешэкономбанка), Сбербанка и ВТБ.