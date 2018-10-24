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Суд Швейцарии принял решение в пользу «Укрнафты» по иску России

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Суд Швейцарии принял решение в пользу «Укрнафты» по иску России

Верховный Суд Швейцарии подтвердил правомерность обращения ПАО «Укрнафта» в международный арбитражный суд для защиты своих активов в АР Крым, захваченных после аннексии полуострова Россией. Об этом сообщает Liga.net.

В компании напомнили, что после захвата Крыма в 2014 году РФ с применением силы лишила «Укрнафту» прав собственности на 16 автозаправочных станций.

«Укрнафта», опираясь на договор между Кабинетом министров и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в международный арбитражный суд. Международный арбитражный суд определил Швейцарию в качестве места арбитража.

Однако РФ не признала компетенцию международного арбитражного суда и обжаловала решение международного арбитражного суда, которым он признавал наличие у него юрисдикции, в Верховном Суде Швейцарии.

Верховный Суд Швейцарии подтвердил своим решением правомерность международного арбитражного суда рассматривать спор по иску «Укрнафты» против РФ на основании упомянутого договора.

«Соответственно, арбитражное производство продолжится и в ближайшее время ожидается окончательное решение по существу дела. „Укрнафта“ ожидает, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в 50 млн долларов от РФ за экспроприацию имущества», — отмечается в сообщении компании.

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«Укрнафта» считает, что решение Верховного Суда Швейцарии также может повлиять на решения других судов в аналогичных делах украинских компаний против России.

Швейцария, Укрнафта, Крым, суд
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