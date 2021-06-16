В Женеве началась встреча Байдена и Путина

В швейцарской Женеве начался саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.
Помимо политических лидеров в переговорах на вилле La Grange на берегу Женевского озера участвуют глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Президентов также сопровождают делегации.
Согласно графику Байдена, саммит должен завершиться в 17:40 по Киеву. В Кремле планируют, что он продлится около четырех-пяти часов — с учетом перерывов и смены форматов. Встреча начнется в узком составе, продолжится в расширенном, затем запланирован небольшой перерыв, а потом переговоры продолжатся.
Совместной пресс-конференции после саммита не предусмотрено. Путин и Байден выйдут к журналистам по отдельности.
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