В Женеве началась встреча Байдена и Путина

В швейцарской Женеве начался саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Помимо политических лидеров в переговорах на вилле La Grange на берегу Женевского озера участвуют глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Президентов также сопровождают делегации.

Согласно графику Байдена, саммит должен завершиться в 17:40 по Киеву. В Кремле планируют, что он продлится около четырех-пяти часов — с учетом перерывов и смены форматов. Встреча начнется в узком составе, продолжится в расширенном, затем запланирован небольшой перерыв, а потом переговоры продолжатся.

Совместной пресс-конференции после саммита не предусмотрено. Путин и Байден выйдут к журналистам по отдельности.