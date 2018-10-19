Нацбанк снизил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 19 октября, ослабил официальный курс гривны на 12 копеек — до 28,0366 грн за доллар против 27,9169 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,2562 грн против 32,1882 грн накануне.