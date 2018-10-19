Тимошенко не принимала участие в саммите Римского клуба, - нардеп

Народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по международным делам Виктор Вовк (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) утверждает, что лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко не принимала участие в саммите Римского клуба.
«Саммит (заседание) Римского клуба состоялся 16 октября, и Тимошенко там не было и не могло быть, поскольку она к Римскому клубу не имеет никакого отношения», — написал Вовк на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, 17-18 октября в Риме состоялась открытая для всех научная конференция Римского клуба, посвященная его 50-й годовщине. На этой конференции и присутствовала Юлия Тимошенко, а также заместитель председателя партии «Батькивщина», руководитель парламентского комитета по правам человека Григорий Немыря, указал Вовк.
Он также разместил сообщение в Твиттере Римского клуба, согласно которому Вовк был единственным представителем Украины на заседании клуба.
Напомним, что ранее об участии Тимошенко в работе Римского клуба сообщила пресс-служба Батькивщины.
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