Горячая ванна справляется с депрессией лучше физических упражнений

Немецкие ученые из Университета Фрайбурга предложили любопытный способ борьбы с депрессией. Они экспериментально доказали, что справиться с симптомами этого расстройства помогает регулярный прием горячих ванн.

Ранее психологи установили, что повышение температуры тела на пару градусов Цельсия помогает ликвидировать симптомы даже тяжелой депрессии. Объясняется это тем, что нагревание всего тела активирует в головном мозге нейроны, которые синтезируют серотонин — гормон, вызывающий эффект, аналогичный использованию антидепрессантов.

Новая же работа показала, что горячие ванны справляются с этой задачей даже лучше, чем физические нагрузки, которые часто прописывают пациентам с нарушением психического здоровья.

При этом «водная терапия» имеет множество преимуществ: она проста и не требует финансовых затрат, а эффекта долго ждать не придётся. Кроме того, это хорошая альтернатива для тех, кто в силу физического состояния не может регулярно заниматься спортом.