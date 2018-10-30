США платят РФ $85 млн за доставку каждого астронавта на МКС

США платят России в настоящее время порядка $85 млн за каждое место на кораблях «Союз» при доставке американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Такие данные привел вице-президент США Майкл Пенс, выступая во вторник на форуме, который был организован газетой Politico.
«Мне кажется, для американцев источником большого разочарования стало то, что мы не можем на протяжении последних нескольких лет выводить своих астронавтов в космос. Теперь мы являемся попутчиками у россиян. И мы платим порядка $85 млн за место на кораблях „Союз“ . Однако очень скоро мы будем проводить испытательные пуски новой платформы, которая позволит американским астронавтам вернуться в космос с американской земли», — заявил заместитель руководителя администрации США.
«Президент Трамп пришел к выводу, что при всех достоинствах МКС, при всех достоинствах проектов развития низкой околоземной орбиты, нам требуется расширять политику за счет изменения регулирования „движения“ в космосе, что мы и делаем, чтобы позволить частным компаниям иметь доступ в целях космического туризма, обслуживания спутников, добычи полезных ископаемых, дать им возможность действовать в пространстве между Землей и Луной и затем добиться опять лидерства США и NASA в сфере пилотируемых полетов», — сказал Пенс. «Президент уже подписал директиву, гласящую, что мы возвращаемся на Луну, а оттуда отправимся на Марс», — напомнил он.
Пенс также заявил, что планы создания Космических сил США «это часть президентской концепции настоящего оживления американского лидерства в космосе».
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