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В обшивке корабля «Союз» обнаружили новые следы от дрели

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В обшивке корабля «Союз» обнаружили новые следы от дрели

Специалисты нашли новые следы работы дрелью в обшивке российского пилотируемого корабля «Союз МС-09», дыра в котором привела к падению давления на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в пятницу российскому ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Давление на МКС упало 30 августа. Утечку нашли внутри пристыкованного к станции «Союза» — воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен.

«Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса», — сказал собеседник агентства.

По его словам, прежде чем заделать «течь» в «Союзе», космонавты провели фото- и видеосъемку отверстия с помощью эндоскопа. «В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой — тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», — уточнил источник.

По словам другого источника в ракетно-космической отрасли, установка негерметичной противометеоритной защиты — «предпоследний этап сборки корабля, далее „Союз“ отправляют в цех окончательной сборки». «Когда „Союз МС-09“ только привезли в цех окончательной сборки, он был детально сфотографирован, и никакого отверстия, а также следов от касаний сверла на обшивке изнутри отсека не было — корабль просверлили позже, полностью собранным», — сказал источник. Он добавил, что сам экран противометеоритной защиты также фотографировался перед монтажом и был «чистым».

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Собеседник агентства отметил, что в цехе окончательной сборки корабль находится около двух недель, затем отправляется на 90 дней на контрольно-испытательный стенд (КИС), «причем в КИС фотофиксация не предусмотрена». «Таким образом, корабль могли просверлить на самом последним этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС», — пояснил источник.

Он назвал маловероятными версии повреждения «Союза» во время его транспортировки по железной дороге на Байконур или на самом космодроме.

космос, МКС, Союз
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