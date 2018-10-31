Нацбанк укрепил гривну на 4 копейки

Национальный банк Украины на среду, 31 октября, укрепил официальный курс гривны на 4 копейки - до 28,1644 грн за доллар против 28,2025 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,0286 грн против 32,0973 грн накануне.