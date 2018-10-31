Политики взяли на вооружение экологические лозунги, - правозащитник

Создание протестных настроений в прифронтовом Мариуполе по теме экологии может быть банальным стремлением политиков заработать политические дивиденды в выборный период, об этом в эфире «112 Украина» сообщил правозащитник Василий Сметана.
При этом, по словам правозащитника, популисты готовы уничтожить промышленность Мариуполя в обмен на политические победы. Как уточняет Сметана, в прифронтовом городе прошла протестная акция в связи с экологической обстановкой как раз во время старта предвыборной кампании.
«Собирать людей „против“ всегда легче, чем собирать людей „за“. На самом деле это то же самое, что бороться против создания рабочих мест и против вообще работы, и за падение уровня жизни. Потому что это градообразующие предприятия, там, в том же Мариуполе, четверть населения зависит от предприятий. Соответственно, если завтра это производство будет остановлено или еще что-то, люди просто потеряют работу, и эти протестные настроения одного характера перейдут в протестные настроения другого характера. Поэтому я считаю, что кто-то эксплуатирует и взял на вооружение лозунг экологии», — заявил Сметана.
По словам правозащитника, экологические лозунги, как и любые другие протестные заявления, могут озвучиваться самыми разными партиями во время выборной гонки.
«Протестные настроения... это борьба за власть любыми методами, они самые легкие для вскармливания, скажем так. Эти протестные настроения кто-то искусственно собирает. Опять-таки, Мариуполь — прифронтовой город, неизвестно кто и как это будет еще использовать», — заявил правозащитник.
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