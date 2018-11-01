Bitcoin предрекают падение на протяжении следующих 12-18 месяцев

Нисходящий тренд Bitcoin будет продолжаться на протяжении следующих 12-18 месяцев, сказал глава торговой площадки BitMEX Артур Хейес в интервью Yahoo Finance. По мнению специалиста, интерес к рынку цифровых денег будет снижаться, как и объемы торгов.

«Действующий тренд сохранится от 12 до 18 месяцев, по моему опыту. Я начал работать с биткоином еще в 2013 г., когда цена поднялась с $215 до $1300, а затем она снижалась на протяжении 2014-2015 годов. Было трудно заработать, так как стоимость и объемы упали», — сказал Хейес.

Впрочем не все представители индустрии согласны с его мнением. Например, глава проекта Hacera Джонатан Леви напомнил, что технологии, связанные с биткоином, все чаще применяются банками. Также сооснователь децентрализованной биржи 0x Уилл Уоррен назвал текущую ситуацию оздоровлением рынка.

«Индустрия выпускает пар. Сейчас происходит оздоровление, но в долгосрочной перспективе биткоин будет использоваться все чаще, как и технологии, которые с ним связаны», — отметил Уоррен.

Ранее компания Diar опубликовала исследование, согласно которому объемы торгов первой криптовалютой снизились на 79% с начала 2018 года. Также волатильность цифровых денег опустилась до годового минимума.