«Нафтогаз» готовит 5-летние долларовые евробонды

НАК «Нафтогаз Украины» с 5 ноября проведет серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых евробондов, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Организаторами сделки назначены Citi и Deutsche Bank.

Кабинет министров Украины на заседании 24 октября одобрил выпуск НАК «Нафтогаз Украины» 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд.

«Нафтогаз» планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.