Долларовые евробонды «Нафтогаза» планируют разместить под 9-9,25%

Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» составляет 9-9,25%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Компания планирует в понедельник разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2027 года. Книга заявок открыта. Единственным организатором размещения выступает Citi.

Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам — эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп — у долларовых евробондов.

Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее «Нафтогаз».