Российские пранкеры атаковали американских губернаторов по теме Голодомора

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый столкнулся с массированной атакой пранкеров, которые звонят политикам от его имени. Об этом он рассказал на встрече с украинскими журналистами в Вашингтоне, сообщает «Европейская правда».
По его словам, атака началась в последние дни.
«Буквально вчера якобы от моего имени и якобы по поручению президента Украины поступило обращение к почти всем губернаторам — запрос на телефонный разговор», — рассказал он.
По словам посла, часть губернаторов дали согласие на переговоры с человеком, который выдавал себя за посла. Часть переговоров состоялась до того, как посольство узнало об этой проблеме. Это позволило посольству узнать про тематику, которая интересовала пранкеров, и о ходе разговора.
Этот человек говорит, говорит, что есть два основания для разговора. Одно — экономическое сотрудничество и туризм, и вторая тема — по Голодомору. И после вступления и общих фраз об экономике обращается (к губернатору), мол, помните, я вас просил (о признании Голодомора геноцидом на уровне штата)? Так вот, это не актуально, давайте перенесем«, — рассказал он.
«Очевидно реальная тема — это Голодомор», — добавил посол.
По его словам, посольство сообщило всем губернаторам об опасности фейковых звонков, после чего атака переключилась на мэров и конгрессменов
По словам посла, инициаторами этих фейковых переговоров являются «хорошо известные российские пранкеры», которые уже совершали ряд провокаций против Украины в США, в том числе — разыграв министра энергетики Рика Перри. Как известно, этот розыгрыш осуществили в 2017 году пранкеры из РФ, известные как Вован и Лексус.
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