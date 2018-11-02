Российские пранкеры атаковали американских губернаторов по теме Голодомора

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый столкнулся с массированной атакой пранкеров, которые звонят политикам от его имени. Об этом он рассказал на встрече с украинскими журналистами в Вашингтоне, сообщает «Европейская правда».

По его словам, атака началась в последние дни.

«Буквально вчера якобы от моего имени и якобы по поручению президента Украины поступило обращение к почти всем губернаторам — запрос на телефонный разговор», — рассказал он.

По словам посла, часть губернаторов дали согласие на переговоры с человеком, который выдавал себя за посла. Часть переговоров состоялась до того, как посольство узнало об этой проблеме. Это позволило посольству узнать про тематику, которая интересовала пранкеров, и о ходе разговора.

Этот человек говорит, говорит, что есть два основания для разговора. Одно — экономическое сотрудничество и туризм, и вторая тема — по Голодомору. И после вступления и общих фраз об экономике обращается (к губернатору), мол, помните, я вас просил (о признании Голодомора геноцидом на уровне штата)? Так вот, это не актуально, давайте перенесем«, — рассказал он.

«Очевидно реальная тема — это Голодомор», — добавил посол.

По его словам, посольство сообщило всем губернаторам об опасности фейковых звонков, после чего атака переключилась на мэров и конгрессменов

По словам посла, инициаторами этих фейковых переговоров являются «хорошо известные российские пранкеры», которые уже совершали ряд провокаций против Украины в США, в том числе — разыграв министра энергетики Рика Перри. Как известно, этот розыгрыш осуществили в 2017 году пранкеры из РФ, известные как Вован и Лексус.