Международные резервы Украины выросли за октябрь на 100 млн долларов

Международные резервы Украины за октябрь выросли на 99,31 млн долларов (на 0,6%) и на 1 ноября 2018 года составили 16 млрд 737 млн долларов (в эквиваленте). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предварительные данные Национального банка.

Таким образом, с начала года резервы Украины сократились на 2 млрд 71,45 млн долларов (на 11%).

Как отметили в НБУ, чистая покупка валюты Национальным банком в октябре составила 198,5 млн долларов. За месяц НБУ купил 268,5 млн долларов (в том числе 126,0 млн долларов по выбору лучшей цены и 142,4 млн долларов по единому курсу) и продал 70,0 млн долларов (по единому курсу).

Кроме того, платежи по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте в октябре составили 853,0 млн долларов. При этом, эти расходы были почти полностью компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ, которые составляли 790,7 млн долларов.

Напомним, что международные резервы Украины за сентябрь 2018 года сократились на 692,2 млн долларов (на 3,4%) и на 1 октября 2018 года составили 16 млрд 637,6 млн долларов (в эквиваленте).