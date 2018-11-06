СМИ назвали причину отмены полноценной встречи Путина и Трампа

Полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже не состоится из-за того, что против нее выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный европейский дипломатический источник, Макрон «попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не «затмили» подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи» по случаю столетия окончания Первой мировой войны.
«Все оказалось банально», — сказал собеседник газеты.
Предложение провести встречу «например, в Париже» Путин озвучил 23 октября во время встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Юрий Ушаков, помощник президента России, заявил, что Москва и Вашингтон договорились провести «нормальную двустороннюю встречу» двух лидеров. Трамп в тот же день сказал, что переговоры «вероятнее всего» состоятся. Однако позднее он изменил свою позицию.
«Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Наверное, нет», — заявил Трамп 5 ноября.
После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что полноценной беседы не будет.
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