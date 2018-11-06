МАУ меняет программу лояльности – мили теперь будут зависеть от стоимости билетов

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 1 января 2019 года изменяет условия для индивидуальных и корпоративных участников программ лояльности (Panorama Club и Panorama Club Corporate), полностью привязав их к стоимости билетов, сообщает авиакомпания.

«С 1 января 2019 года количество миль, начисляемых на счет участника за перелет, больше не будет зависеть от расстояния между аэропортами вылета/прилета в милях и от класса бронирования, а будет начисляться в зависимости от стоимости авиабилета. При этом мили будут начисляться за авиабилеты на все собственные регулярные рейсы МАУ, приобретенные по всем тарифам, в том числе лоукост», — отмечается в сообщении.

Согласно обновленным условиям, держатели карт лояльности Panorama Club Classic, Panorama Club Premium и Panorama Club Elite будут накапливать мили за каждый $1, потраченный на авиабилет (тариф без учета сборов), и получать 5, 7 и 10 миль соответственно.

С 2019 года авиакомпания также разрешит использовать накопленные бонусы уже во время следующего путешествия, оплачивая ими любую часть стоимости авиабилета.

«Полная или частичная оплата милями тарифа авиабилета в пропорции 100 миль на оплату каждого $1 будет доступна для авиабилетов на все собственные регулярные рейсы МАУ в любые периоды времени», — отмечается в сообщении.

Авиакомпания также сохраняет возможность накапливать мили за приобретение дополнительных услуг МАУ (7 миль за $1 при условии их предварительной оплаты).

Также участники программ лояльности будут иметь возможность накапливать мили с компаниями-партнерами Panorama Club: за проживание в гостиницах-партнерах, приобретение товаров и услуг в онлайн-магазинах по всему миру, прокат автомобилей, услуги трансфера и т. п.

Напомним, что МАУ с 1 июля 2018 года отменила возможность перевозки сверхнормативного багажа для участников программы лояльности Panorama Club уровня Classic.

Кроме того, с 15 января 2019 года МАУ изменит нормы перевозки ручной клади на всех своих рейсах, сократив количество предметов, разрешенных к бесплатной перевозке в салоне, до одного предмета верхней одежды и зонта.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская «Онтобет Промоушинз Лимитед», бенецифиары которой не разглашаются. В то же время, по словам главы наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский.