Войти
В Украине уже создано 838 объединенных территориальных общин
самоуправление
В Украине уже создано 838 объединенных территориальных общин
Доходы Порошенко с начала года выросли в 8 раз
официально
Доходы Порошенко с начала года выросли в 8 раз

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

авиа
RSS

МАУ меняет программу лояльности – мили теперь будут зависеть от стоимости билетов

698
МАУ меняет программу лояльности – мили теперь будут зависеть от стоимости билетов

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 1 января 2019 года изменяет условия для индивидуальных и корпоративных участников программ лояльности (Panorama Club и Panorama Club Corporate), полностью привязав их к стоимости билетов, сообщает авиакомпания.

«С 1 января 2019 года количество миль, начисляемых на счет участника за перелет, больше не будет зависеть от расстояния между аэропортами вылета/прилета в милях и от класса бронирования, а будет начисляться в зависимости от стоимости авиабилета. При этом мили будут начисляться за авиабилеты на все собственные регулярные рейсы МАУ, приобретенные по всем тарифам, в том числе лоукост», — отмечается в сообщении.

Согласно обновленным условиям, держатели карт лояльности Panorama Club Classic, Panorama Club Premium и Panorama Club Elite будут накапливать мили за каждый $1, потраченный на авиабилет (тариф без учета сборов), и получать 5, 7 и 10 миль соответственно.

С 2019 года авиакомпания также разрешит использовать накопленные бонусы уже во время следующего путешествия, оплачивая ими любую часть стоимости авиабилета.

«Полная или частичная оплата милями тарифа авиабилета в пропорции 100 миль на оплату каждого $1 будет доступна для авиабилетов на все собственные регулярные рейсы МАУ в любые периоды времени», — отмечается в сообщении.

Авиакомпания также сохраняет возможность накапливать мили за приобретение дополнительных услуг МАУ (7 миль за $1 при условии их предварительной оплаты).

Также участники программ лояльности будут иметь возможность накапливать мили с компаниями-партнерами Panorama Club: за проживание в гостиницах-партнерах, приобретение товаров и услуг в онлайн-магазинах по всему миру, прокат автомобилей, услуги трансфера и т. п.

Напомним, что МАУ с 1 июля 2018 года отменила возможность перевозки сверхнормативного багажа для участников программы лояльности Panorama Club уровня Classic.

Кроме того, с 15 января 2019 года МАУ изменит нормы перевозки ручной клади на всех своих рейсах, сократив количество предметов, разрешенных к бесплатной перевозке в салоне, до одного предмета верхней одежды и зонта.

Читайте также: Ученые доказали вред энергетиков для здоровья

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская «Онтобет Промоушинз Лимитед», бенецифиары которой не разглашаются. В то же время, по словам главы наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский.

МАУ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 6 ноября 2018
Понедельник, 5 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Анна Деревянко
Анна Деревянко
Европейская Бизнес Ассоциация, исполнительный директор

Налог на выведенный капитал: стоит или нет?

Как только у государства не хватит средств, государство придет за этими средствами именно к нам, добросовестным плательщикам, и может так случиться, что сэкономив на отмене корпоративного налога, мы будем вынуждены платить большие других налогов. Соответственно, одним из ключевых моментов, который будет определять отношение ассоциации к законопроекту о налоге на выведенный капитал, станет понимание объема потерь бюджета и запланированных компенсаторов этих потерь.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Как правильно выбрать горнолыжный курорт

В Европе сотни горнолыжных курортов и курортиков на любой вкус. Я был примерно на 20-30 из них. Самых крупных. Знаю их хорошо. В Америке катался тоже. Прежде, чем куда-то ехать, рекомендую не только спросить мнение друзей и знакомых, но и самим максимально набраться информации из интернета. Я, кстати, крайне редко ориентируюсь на чьё-то мнение в этом вопросе. Уровень катания у всех разный. То, что кому-то показалось интересным, вам покажется слишком простым, или наоборот, слишком сложным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Кто боится российских санкций

Российские санкции не заслуживают большого внимания, т.к. непродуктивны - в первую очередь потому, что статус РФ в мире отнюдь не так высок, как кажется руководству этой страны. Так, санкции США предполагают их фактическое распространение на отношение многих других стран и крупных компаний к подсанкционным юр. и физ. лицам. Санкции со стороны США посылают сигнал - тот, кто решится вести бизнес с фигурантами санкционного списка, будет иметь неприятности со Штатами и их ближайшими союзниками. Очевидно, что ничего подобного в случае с российскими санкциями против украинских компаний и персон не будет - эти санкции не будут работать нигде, кроме РФ.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016