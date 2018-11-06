Ученые доказали вред энергетиков для здоровья

Исследователи из Медицинской школы Макговерна в Хьюстоне выяснили, почему энергетические напитки опасны даже для молодых и здоровых людей.
Специалисты изучили воздействие энергетика на сердце 44 некурящих здоровых студентов-медиков в возрасте 20 лет. Сначала исследователи измерили состояние сосудов испытуемых до употребления напитка. Потом каждый студент выпил 24 унции энергетика (пару банок) и спустя полтора часа измерение диаметра кровеносных сосудов было произведено вновь.
Ученые обнаружили, что после энергетика диаметр сосудов уменьшился почти в 2 раза, что указывало на острую недостаточность сосудистой функции. Специалисты предполагают, что данный эффект обусловлен комбинацией и пропорциями ингредиентов в энергетическом напитке, таких как кофеин, таурин, сахар и другие добавки, которые являются фактически идентичными для всех энергетиков.
Важно еще и то, что в данном случае воздействие напитка изучалось на 20-летних здоровых людях — сложно найти менее уязвимую в отношении здоровья категорию. Тем не менее, даже здесь вред для сосудов был очевиден, хотя и обратим.
Но что происходит, если энергетик употребляет человек более старшего возраста, обремененный факторами риска сердечно-сосудистых болезней? Ученые говорят, что не рискнут проводить подобные эксперименты на живых людях.
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