Всемирный банк поддерживает идею ввести налог на выведенный капитал только для малого и среднего бизнеса

Всемирный банк (ВБ) поддерживает предложенную Министерством финансов Украины модель введения налога на выведенный капитал (НнВК) для малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщила директор ВБ по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.
«А полную имплементацию законопроекта отложить до того времени, когда будет благоприятная фискальная ситуация», — сказала она в ходе заседания комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, указав, что, по расчетам ВБ возможные бюджетные потери составят 1,5% ВВП.
По словам Кахконен, которую цитирует Интерфакс-Украина, предложенная Минфином альтернатива по замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал для компаний с объемом доходов до 200 млн грн — это способ сократить бюджетные потери.
В свою очередь Минфин подчеркивает, что во избежание угрозы фискальной стабильности необходимо введение НнВК для МСБ с годовым объемом дохода до 200 млн грн и использование компенсатора в виде условной уплаты авансом НнВК в размере 50% от суммы налоговых обязательств по налогу на прибыль за 2018 год только для этой группы налогоплательщиков.
«В этом случае 95% от всего количества юридических лиц перейдут на уплату НнВК и получат преимущества от этого налога. Налогоплательщиками налога на прибыль остаются около 4,5 тыс. компаний с годовым объемом дохода более 200 млн грн, которые задекларировали 85% общей суммы налога на прибыль», — указывает министерство в релизе.
При этом Минфин отмечает, что такая модель обсуждалась с Международным валютным фондом (МВФ) и была согласована как возможная.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016